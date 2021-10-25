Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2021

В Mazda представили облегченную версию модели MX-5

В Mazda представили облегченную версию модели MX-5
Автор фото: фирма-производитель

Mazda представила облегченную модификацию модели Roadster (MX-5 для внутреяпонского рынка) с индексом S990

Цифры 990 обозначают вес модели – 990 килограмм. Такой показатель был достигнут за счет применения  новых алюминиевых  колесных дисков  и новых тормозных механизмов.  Но не стоит думать, что модернизация автомобиля ограничилась лишь этим – инженеры Mazda заново произвели калибровку рулевого управления, настроек подвески и ЭБУ двигателя.

Напомним, что автомобиль оборудован полуторалитровым  атмосферным мотором с мощностью в 135 лошадиных сил. Интересно, что в качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механическая трансмиссия. В то же время, на европейских версиях используется совершенно другая силовая установка -  двухлитровый 181-сильный мотор и 6-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-30 2020 вид сзади

У Mazda появятся сразу пять новинок

07 октября 2021

Mazda 6 скоро перестанет быть собой!

06 октября 2021
Mazda BT-50

Mazda BT-50 получила новый двигатель

22 сентября 2021
Mazda CX-5 (2021) вид сбоку

Новая Mazda CX-5: подробности

16 сентября 2021
Mazda CX-30 (2020)

Mazda CX-30 покидает российский рынок.

15 сентября 2021
Mazda CX-5

Представлена обновленная Mazda CX-5

14 сентября 2021

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser (2022) перестал быть брутальным внедорожником – это нормально? Тест драйв
25 октября 2021

Toyota Land Cruiser
"Toyota Land Cruiser перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?"
Toyota Camry - toyota camry (2021) зачем toyota camry поменялась имиджем с «лексусом»
Тест драйв
22 октября 2021

Toyota Camry
"Зачем Toyota Camry поменялась имиджем с «Лексусом»"
KIA Cerato - kia cerato (2022) новый логотип, телематика и комплекс систем безопасности
Тест драйв
20 октября 2021

KIA Cerato
"Тянет ли появление нового логотипа на полноценное обновление автомобиля?"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 5 0