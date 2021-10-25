В Mazda представили облегченную версию модели MX-5

Mazda представила облегченную модификацию модели Roadster (MX-5 для внутреяпонского рынка) с индексом S990

Цифры 990 обозначают вес модели – 990 килограмм. Такой показатель был достигнут за счет применения новых алюминиевых колесных дисков и новых тормозных механизмов. Но не стоит думать, что модернизация автомобиля ограничилась лишь этим – инженеры Mazda заново произвели калибровку рулевого управления, настроек подвески и ЭБУ двигателя.

Напомним, что автомобиль оборудован полуторалитровым атмосферным мотором с мощностью в 135 лошадиных сил. Интересно, что в качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механическая трансмиссия. В то же время, на европейских версиях используется совершенно другая силовая установка - двухлитровый 181-сильный мотор и 6-ступенчатый автомат.