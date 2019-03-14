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14 мар 2019

Воскрешение забытых сердец

Воскрешение забытых сердец

Когда-то компания Mazda славилась своими роторными двигателями, однако, в последней реализации на автомобилях RX-8 эти моторы получили изрядную долю критики, относительно своей надежности. В конце концов, компания сосредоточилась на производстве классических моторов

Однако, концепция роторного двигателя не была забыта, и, на данный момент, японская компания работает над новой гибридной силовой установкой, в состав которой войдет двигатель Ванкеля. Как сообщает портал Motor1, новая силовая установка получила название XEV, и она может быть выполнена в различных модификациях: с гибридной составляющей или же в качестве бензинового генератора для увеличения запаса хода в том случае, если емкости стандартной батареи будет недостаточно.

Благодаря своим небольшим размерам, роторный мотор можно объединять в одном блоке с электродвигателем, что сэкономит место под капотом и снизит вес автомобиля в целом. К сожалению, на данный момент Mazda не раскрывает детали того, когда представит автомобиль, под капотом у которого в той или иной роли будет установлен роторный мотор.

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Drom, motor

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