Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Mercedes-Benz планирует создать новый седан начального уровня для семейства A-Class.

Как сообщают источники издания, пожелавшие остаться неназванными, новый седан A-класса заполнит в общем модельном ряду немецкого автопроизводителя нишу между компактным CLA и C-Class. При этом, новинка будет, в некоторым смысле, уникальной – ее стоимость будет самой низкой среди всех немецких «четырехдверок», а позиционироваться она будет, как «входной билет» в клуб обладателей автомобилей от Mercedes-Benz.

Предполагается, что в основу нового седана A-Class ляжет второе поколение платформы MFA, которая породнит его с такими моделями, как CLA и GLA. Таким образом, уже сейчас с высокой долей уверенности можно утверждать, что в базовой комплектации седан будет поставляться с системой переднего привода, но с возможностью оснащения фирменной системой полного привода 4Matic.

Линейка силовых агрегатов, вероятнее всего, будет унаследована от соплатформенников. Ожидается, что она будет представлена рядом турбированных силовых агрегатов, как на бензине, так и на дизельном топливе, с рабочим объемом от полутора до двух литров и мощностью в диапазоне от 109 л.с. до 400 л.с.. Некоторые эксперты полагают, что моторы для базовых комплектаций будут закупаться у франко-японского альянса Renault-Nissan.

Официальная презентация нового седана должна состояться в течение 2018 года. Тогда же компания выпустит удлиненную модификацию новинки специально для китайского авторынка. К концу года появится хэтчбек A-класса, который, скорее всего, будет отличаться от седана только форм-фактором кузова, а в начале 2019 года немецкий автопроизводитель выпустит его «горячую» версию.