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1 дек 2017

Икона стиля обновилась: Mercedes-Benz представил новый CLS

Икона стиля обновилась: Mercedes-Benz представил новый CLS
Автор фото: фирма-производитель

В Mercedes-Benz по-прежнему продолжают считать седан CLS «четырехдверным купе» и иконой стиля, хотя, на наш взгляд, ушедший в историю универсал CLS Shooting Brake был куда привлекательнее. Новое поколение CLS, показанное в Лос-Анджелесе, внешне изменилось эволюционно, а вот технически полностью переродилось.

Хотя Mercedes-Benz CLS и стал первой моделью компании, на которой показано новое стилистическое направление «трехлучевой звезды» («чувственно простой» и «горячий и крутой»), он стопроцентно узнаваем. Машина совершенно неагрессивна, все линии плавные и даже задние фонари с острыми краями неспособны придать ему хоть сколько-то спортивный вид.

Машина построена на заднеприводной платформе MRA, а по технической части полностью соответствует новому Е-классу. В салоне же, это скорее «S-класс в компактном виде»: здесь множество элементов от флагманской модели, включая два 12,3-дюймовых широкоформатных экрана на передней панели.

От флагаманской модели новый CLS позаимствовал и систему полуавтоматического управления, которая способна брать на себе контроль за скоростью, дистанцией и удержанием в полосе как на шоссе, так и в городской толчее.

На старте продажи новый Mercedes-Benz CLS будет доступен в трех версиях: двух дизельных и одной бензиновый, причем все варианты полноприводные. Бензиновый вариант Mercedes-Benz CLS450 4Matis получил 3-литровый турбодвигатель мощностью 389 л.с. и 48-вольтовую бортовую сеть. Дизельные версии получили 3-литровый силовой агрегат мощностью 286 (CLS350 d) и 340 л.с. (CLS 450 d).

Mercedes-Benz начнет производство нового поколения CLS весной следующего года. Дилеры в Германии получат машину в марте, а затем она поступит и на другие рынки.

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Mercedes-Benz

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