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21 ноя 2017

Mercedes-Benz объявил о дате премьеры нового CLS

Mercedes-Benz объявил о дате премьеры нового CLS
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение родоначальника класса «четырехдверных купе», Mercedes-Benz CLS представят буквально через неделю на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Причем компания покажет гибридную версию модели.

На единственном опубликованном пока официальном изображении видны лишь фары со стреловидными светодиодными дневными ходовыми огнями и радиаторная решетка с единственным горизонтальным ламелем и фирменной трехлучевой звездой.

Как и прежде базой для CLS послужит седан Е-класса. Его новое поколение построено на модернизированной платформе MRA. Несмотря на возросшие размеры масса машины должна снизиться за счет широкого применения алюминия в конструкции. От флагманского S-класса CLS получит подвеску Magic Body Control с камерой, сканирующей дорогу перед машиной и способной «поджимать» или «распускать» каждое колесо по отдельности, чтобы машина преодолевала неровности незаметно для своих пассажиров.

Единственное, что точно известно о следующем CLS: машина не получит грузопассажирской версией Shooting Brake, которую многие считали одной из самых элегантных моделей немецкого автопроизводителя. В Mercedes-Benz говорят, что спрос на такую модификацию слишком низкий для ее рентабельного производства.

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