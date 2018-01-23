Российское отделение Mercedes-Benz объявило рублевые цены на «четырехдверное купе» CLS. В базовой комплектации машина стала дороже почти на миллион рублей. Правда, с учетом нишевости CLS (ежегодные продажи не превышают 300 экземпляров) потенциальные покупатели вряд ли сильно расстроились.

В России будет продаваться три версии и все они с 9-ступенчатым «автоматом» и фирменной системой полного привода 4MATIC. Базовой станет дизельная версия CLS350d с 3-литровым турбодизелем мощностью 286 л.с. Она обойдется в 4 940 000 рублей (+950 тысяч рублей к предыдущему поколению). Гибридный же бензиновый вариант CLS450 стоит уже 5 650 000 рублей, а это на 1 650 000 рублей больше, чем стоил CLS400!

Впрочем, и оснащение автомобилей стало гораздо богаче. Теперь здесь сразу есть кожаный салон, передние сидения с вентиляцией, виртуальная приборная панель и система COMMAND с большим экраном, визуально объединенным с приборной панелью в единое целое, светодиодные фары, камеру заднего вида и многое другое.

Напомним, что новый Mercedes-Benz CLS показали в ноябре прошлого года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Этим летом к нынешним модификациям должна присоединиться еще и «заряженная» AMG-версия.