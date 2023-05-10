Mercedes снимает CLS с производства

Немецкий концерн, в преддверии полной электрификации, начинает трансформировать свой модельный ряд, отказываясь от нишевых моделей

В конце августа нынешнего года Mercedes-Benz окончательно снимет с производства «четырёхдверное купе» CLS. Прямой замены у него не будет, но идеологическим преемником становится новенький E-Class, который примерил на себя купеобразный кузов. Также этим шагом Mercedes хочет стимулировать продажи электрокаров EQE и EQS, а также лифтбэка AMG GT.

Напомним, что за свой жизненный цикл CLS пережил три обновления. Собственно, третье поколение встало на конвейер в 2018 году – в это же время из его гамм модификаций исчез универсал CLS Shooting Brake.