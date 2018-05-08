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8 май 2018

Новый Mercedes-Benz CLS получил 2-литровый двигатель

Новый Mercedes-Benz CLS получил 2-литровый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

На старте продаж новое поколение седана CLS, который в Mercedes-Benz упорно называют «четырехдверным купе», имело в гамме только мощные двигатели. Теперь моторная линейка расширена.

Речь идет о бензиновом 2-литровом турбодвигателе, которым оснащается модель с индексом CLS350. Это двигатель М264 с двумя турбокомпрессорами, который дебютировал на новом Е-классе в прошлом году. Его мощность составляет 299 л.с.

При этом, машина «условно гибридная»: на моделях с этим мотором установлена система EQ-Boost со стартер-генератором и собственной 48-вольтовой электросистемой. Электромотор помогает при ускорениях и может кратковременно увеличить мощность двигателя на 14 л.с.

Mercedes-Benz CLS350 доступен и на российском рынке, но только в полноприводной версии 4Matic. Такой седан разгоняется до «сотни» за 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Машина стоит от 5 100 000 рублей, причем комплектация единственная, дорогая Sport с кожаным салоном, матричными светодиодными фарами, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и руля. Правда, такая версия все равно получается самой дешевой из бензиновых.

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При написании новости использовалась информация:
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