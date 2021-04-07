Mercedes представил новый CLS

Купеобразный седан нового поколения стал в некоторых моментах побратим с E-Class. В остальном же мы имеем слегка подправленную внешность и широкую гамму силовых установок

Прежде чем говорить о дизайне, моторах и прочих подробностях, разберемся с родством с E-Class. Фактически оно проявляется в новом рулевом колесе, широкоформатном двенадцатидюймовом дисплее системы MBUX и наборе систем безопасности, вроде адаптивного круиз-контроля, который способен автоматически возобновлять движение даже после полной остановки.

Но вернемся к самой машине. Что касается дизайна, то по большому счету у CLS поменялись лишь бампера с решеткой радиатора. Еще добавились и колесные диски 20-го радиуса, но в целом машина практически не отличается от предшественника. Зато если обратиться к технической части, то можно увидеть серьезные изменения. Возьмем, к примеру, силовые установки – клиентам по прежнему будут доступны, как бензиновые, так и дизельные моторы, однако теперь нам будут доступны и гибриды. Таких моторов всего два – мощностью в 367 и 435 лошадиных сил.