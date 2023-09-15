Mansory представила свое видение «Гелика»

Тюнинг-ателье Mansory представило модернизированный внедорожник Mercedes-AMG G 63 4х4 под наименованием Gronos 4x4. Всего будет выпущено 10 экземпляров

Автомобиль пока не обзавелся реальным прототипом, а представлен в виде проекта. Gronos получил углепластиковый обвес, окрашенный в цвет кузова, массивный передний бампер, воздухозаборники на капоте, 4 дополнительные фары на крыше, а также крупное антикрыло над дверью багажника. Фирменный логотип Mansory, расположившийся на решетке радиатора, обзавелся светодиодной подсветки. Завершают образ 22-дюймовые колеса. В целом автомобиль стал выглядеть брутальнее стандартной версии.

В отделке большей части салона используется белая стеганая кожа с синими тканевыми вставками. Из нововведений - кнопка запуска двигателя теперь находится над зеркалом заднего вида, добавлена светодиодная подсветка на дверных картах, а между двумя задними сиденьями расположился широкий подлокотник. В остальном оснащение салона не поменялось.

Gronos оснащается турбированным V8 объемом 4,0 л. Мощность - 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч - 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 210 км/ч.

