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27 сен 2018

Mercedes-AMG G 63 накачали до 700 сил

Mercedes-AMG G 63 накачали до 700 сил
Автор фото: фирма-производитель

В этом начинании преуспела тюнинговая компания Brabus – всемирно известный бренд «заряженных» Мерседесов

Новинка удивила посетителей мероприятия по демонстрации яхт, которое проходит в Монако. На подобных показах, как раз, и собираются покупатели таких машин.

От серийного «Гелика» построенный Брабус, как обычно, имеет много технических и внешних отличий. Кроме солидной решетки в передней части расположены несколько дополнительных воздухозаборников. Венчает смысловую и техническую конструкцию стильный капот с плавными рельефными обводами.

Внутри 4-х литровый V8. В сравнении с серийным собратом увеличено давление наддува двумя турбинами без изменения компрессии. Добавлена система управления заслонками выпускного коллектора. Конечно, изменены и прошивки управления. Всё это позволило увеличить мощность со стандартных 585 до 700 лошадей, а крутящий момент поднять с 850 до 950 Нм.

Первую сотню эта машина набирает за 4,3 секунды. Для Гелика с его аэродинамическими ограничениями это очень хороший результат.

Кроме обычной доработки подвески, увеличена высота колёсных арок. Это позволит установить колёса 23 дюйма.

Внутри, конечно, спортивный многофункциональный руль и множество заказных опций от электронных систем до дизайна обивки.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, speedme

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