Тюнеры сравняли "Гелик" с Ferrari Enzo

Немецкое тюнинг-ателье Posaidon, занимающееся доработкой автомобилей Mercedes-Benz, прокачало внедорожник AMG G 63 нового поколения. Они сделали автомобиль походим на Ferrari Enzo. По какому параметру? Конечно же по мощности

Стандартный G 63 с твинтурбо V8 выдаёт 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. В Posaidon отдачу довели до 940 сил и 1278 Нм, благодаря чему разгон до сотни уменьшился до 3,6 секунды, а максимальную скорость ограничили 280 км/ч.

Также в ателье заменили стандартные турбины на пару большего размера, поставили новую выхлопную систему, а также перенастроили системы впуска и охлаждения. В багажнике G 63 установили дополнительный бак для впрыска воды и метанола. Наконец, модель получила новую прошику управляющей электроники.

Внешне доработанный G-класс отличается от обычного капотом с двумя воздухозаборниками, дополнительными элементами освещения на крыше, новыми патрубками выхлопной системы и небольшим антикрылом. За стандартными колёсными дисками видны увеличенные карбон-керамические тормозные диски.