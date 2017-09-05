Автомобильный портал Motorpage
5 сен 2017

Самые дорогие «Гелики» стали еще эксклюзивнее

Самые дорогие «Гелики» стали еще эксклюзивнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz рассекретила спецверсию Excluvie для «заряженных» внедорожников G63 и G65 AMG. Публичная премьера автомобилей состоится на автосалоне во Франкфурте через неделю.

Автомобили получили перфорированную защиту двигателя, хромированные вставки в бампере и окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок. В них скрываются 21-дюймовые колеса с шинами размерности 295/40 одетые на легкосплавные диски черного цвета.

Салон получил пакет отделки design и обшивкой кожей Napps с контрастной прострочкой. Передние сиденья — спортивные. Также внедорожники получил иную приборную панель и рулевое колесо AMG Perfomance.

Компания уже объявила цены в Германии на новые версии. Mercedes-Benz G63 AMG Exclusive обойдется в 163 125 евро, версия G65 AMG Exclusive — в 287 658 евро.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

Комментарии к новости

Последние новости

...
EQ A

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.

13 сентября 2017
Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG представил свою самую дорогую модель

12 сентября 2017
Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG показал заднюю часть гиперкара Project One

11 сентября 2017
EQ A

Новый электромобиль Mercedes EQ будет спортивным хэтчбеком

08 сентября 2017
Mercedes-Benz G63 AMG

Mercedes-Benz представил в Германии шестиколесный внедорожник

25 сентября 2013
Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6

Новый серийный «Гелендваген» не за горами

05 марта 2013

 Новости Mercedes-Benz G-Class AMG

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7