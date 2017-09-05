Компания Mercedes-Benz рассекретила спецверсию Excluvie для «заряженных» внедорожников G63 и G65 AMG. Публичная премьера автомобилей состоится на автосалоне во Франкфурте через неделю.

Автомобили получили перфорированную защиту двигателя, хромированные вставки в бампере и окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок. В них скрываются 21-дюймовые колеса с шинами размерности 295/40 одетые на легкосплавные диски черного цвета.

Салон получил пакет отделки design и обшивкой кожей Napps с контрастной прострочкой. Передние сиденья — спортивные. Также внедорожники получил иную приборную панель и рулевое колесо AMG Perfomance.

Компания уже объявила цены в Германии на новые версии. Mercedes-Benz G63 AMG Exclusive обойдется в 163 125 евро, версия G65 AMG Exclusive — в 287 658 евро.