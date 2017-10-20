Премьера нового поколения Mercedes-Benz G-класса все ближе, компания постепенно снимает старые силовые агрегаты с производства, потому некоторые версии легендарного «Гелика» уходят в историю. Вскоре будет прекращен выпуск версии G65 AMG и к этому событию немцы выпустили спецсерию Final Edition.

Машина будет выпущена действительно ограниченным тиражом — всего 65 экземпляров. Она отличается 21-дюймовыми колесами бронзового цвета, наклейками на бортах, вставками в переднем бампере, корпусах зеркал и кожухе запасного колеса бронзового цвета, серебристыми тормозными суппортами.

Интерьер отделан черной кожей с бронзовой прострочкой и вставками из карбона. Передние сиденья оснащены подогревом и вентиляцией.

По технической части внедорожник не изменился: под его капотом находится 6-литровый V12 мощностью 630 л.с. До 100 км/ч G65 AMG разгоняется за 5,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.