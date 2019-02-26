Перебои с электричеством

Mercedes-Benz столкнулся с трудностями при производстве электрокроссовера EQC. Проблема заключается в дефиците аккумуляторных батарей

Потенциальным покупателям новой электрической модели Mercedes-Benz EQC придется запастись терпением: летом текущего года компания собиралась передать первым клиентам ключи от новых автомобилей, однако их поставки сорвались. По сообщению газеты Handelsblatt, такая ситуация связана с тем, что Mercedes-Benz столкнулся с дефицитом аккумуляторных батарей производства дочерней для Daimler AG компании Accumotive.

Если изначально сообщалось, что на конвейере электрический Mercedes появится в июне текущего года, то теперь приходят сообщения, что первая крупная партия кроссоверов будет отгружена клиентам не ранее ноября. Безусловно, никакой проблемы с переносом выпуска нет, однако на вторую половину текущего года намечены первые поставки конкурента: Audi планирует начать выдавать покупателям электрические кроссоверы E-Tron. Если Daimler AG перенесет поставки EQC на 2020 год, репутация концерна, без сомнений, существенно пострадает.