Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2019

Перебои с электричеством

Перебои с электричеством

Mercedes-Benz столкнулся с трудностями при производстве электрокроссовера EQC.  Проблема заключается в дефиците аккумуляторных батарей

Потенциальным покупателям новой электрической модели Mercedes-Benz EQC придется запастись терпением: летом текущего года компания собиралась передать первым клиентам ключи от новых автомобилей, однако их поставки сорвались. По сообщению газеты Handelsblatt, такая ситуация связана с тем, что Mercedes-Benz столкнулся с дефицитом аккумуляторных батарей производства дочерней для Daimler AG компании Accumotive.

Если изначально сообщалось, что на конвейере электрический Mercedes появится в июне текущего года, то теперь приходят сообщения, что первая крупная партия кроссоверов будет отгружена клиентам не ранее ноября. Безусловно, никакой проблемы с переносом выпуска нет, однако на вторую половину текущего года намечены первые поставки конкурента: Audi планирует начать выдавать покупателям электрические кроссоверы E-Tron. Если Daimler AG перенесет поставки EQC на 2020 год, репутация концерна, без сомнений, существенно пострадает.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Новые Вести

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz EQC 2020

Перебои с электричеством

26 февраля 2019
Mercedes-Benz C-class 2018

Немецкая нестабильность

22 февраля 2019
Mercedes-Benz SLC Final Edition 2019

Прощай, кабриолет!

20 февраля 2019

Немецкий максимум

18 февраля 2019

Mercedes-Benz вводит новый класс автомобилей

11 февраля 2019
Mercedes-Benz

Трехлучевой фетиш

11 февраля 2019

 Новости Mercedes-Benz EQC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"

Написано новостей:

2 2 8 6 5