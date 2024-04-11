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11 апр 2024

Mercedes-Benz EQS получил обновление

Mercedes-Benz EQS получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила обновленный электрический лифтбек EQS. Рестайлинг получил некоторые изменения в дизайне и новую батарею, но при этом сохранил стоимость

Внешне EQS стал больше напоминать S-класс. Вместо большой эмблемы Mercedes теперь классическая трехконечная звезда на капоте. Вставка на месте решетки радиатора получила рисунок из трех горизонтальных и одной вертикальной линии посередине. В салоне изменений фактически нет. Единственное, теперь доступен опциональный пакет Rear Comfort Package Plus, который добавляет подставки для ног, расширенные регулировки сидений на заднем ряду. Более того, в самом дорогом исполнении Manufaktur Selection предлагает эксклюзивные цвета, 21-дюймовые колесные диски и иные материалы отделки салона.

Теперь EQS комплектуется аккумулятором емкостью 118 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном полном заряде составляет 683-822 км (по циклу WLPT) в зависимости от модификации.

При написании новости использовалась информация:
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