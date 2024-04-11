Mercedes-Benz EQS получил обновление

Компания Mercedes-Benz представила обновленный электрический лифтбек EQS. Рестайлинг получил некоторые изменения в дизайне и новую батарею, но при этом сохранил стоимость

Внешне EQS стал больше напоминать S-класс. Вместо большой эмблемы Mercedes теперь классическая трехконечная звезда на капоте. Вставка на месте решетки радиатора получила рисунок из трех горизонтальных и одной вертикальной линии посередине. В салоне изменений фактически нет. Единственное, теперь доступен опциональный пакет Rear Comfort Package Plus, который добавляет подставки для ног, расширенные регулировки сидений на заднем ряду. Более того, в самом дорогом исполнении Manufaktur Selection предлагает эксклюзивные цвета, 21-дюймовые колесные диски и иные материалы отделки салона.

Теперь EQS комплектуется аккумулятором емкостью 118 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном полном заряде составляет 683-822 км (по циклу WLPT) в зависимости от модификации.