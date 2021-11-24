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24 ноя 2021

Mercedes-Benz EQS приедет в Россию через несколько месяцев

Mercedes-Benz EQS приедет в Россию через несколько месяцев
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий автоконцерн готовит к выходу на российский рынок несколько интересных новинок, и это не только электромобили!

Но сперва поговорим о них. Итак, первым до российского рынка доберется флагман – модель EQS. Причем к нам привезут единственную версию с полным приводом и силовой установкой мощностью в 523 лошадиные силы. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает у машины 4,3 секунды, максимальная скорость достигает 210 км/ч, запас хода по циклу WLTP — до 770 км. Отечественная премьера состоится в первом квартале следующего года.

Вслед за ним на рынок выйдет новенький AMG SL, а летом Mercedes  привезет к нам свою младшую электрическую модель – EQE. Она будет предложена с задним приводом и 300-сильным электромотором. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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