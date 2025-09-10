Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2025

Mercedes-Benz EQS с твердотельной батареей способен проезжать 1205 км без подзарядки

Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz сообщил о завершении испытаний прототипа EQS, оснащенного экспериментальной твердотельной батареей. Электроседан сумел преодолеть 1205 километров на одном заряде, пройдя маршрут из Штутгарта через Данию до шведского Мальмё

Примечательно, что к моменту финиша аккумулятор не был полностью разряжен. Приборная панель показывала еще 137 километров запаса хода. Тем самым EQS установил новый рекорд “дальнобойности” среди электромобилей марки и побил рекорд концепта Vision EQXX, который ранее проехал 1202 километра.

Испытание проводилось в рамках программы проверки перспективных технологий хранения энергии в реальных условиях. В Mercedes-Benz уточнили, что маршрут подбирался с учетом дорожной ситуации, рельефа и погоды.

Твердотельные литий-металлические батареи, использованные в прототипе, разработаны при участии инженеров подразделения AMG High Performance Powertrains и американской Factorial Energy. По данным компании, новые аккумуляторы на 25% эффективнее нынешних батарей при сохранении тех же габаритов.

В Mercedes-Benz рассчитывают довести технологию до массового производства к концу текущего десятилетия.

