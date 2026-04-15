15 апр 2026

Обновленный Mercedes-Benz EQS получил запас хода до 950 км

Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию флагманского электрического седана Mercedes-Benz EQS 2027 модельного года. Несмотря на знакомый дизайн, EQS сменил платформу и получил заметные изменения в оснащении

Главным нововведением стал переход на новую электрическую архитектуру, которая позволит заряжать электрокар значительно быстрее. Емкость батареи увеличилась с 118 кВт·ч до 122 кВт·ч. Заявленный запас хода у версии EQS 450+ (второй по старшинству) – 925 км по циклу WLTP. Она же оснащена одним электродвигателем мощностью 408 л.с. и 505 Нм крутящего момента. Стандартная версия EQS 400 оснащается 367-сильным электромотором, но запас хода ограничен 817 км. Полноприводные модификации EQS 500 и EQS 580 получили силовые установки на 476 л.с. (750 Нм) и 585 л.с. (800 Нм) соответственно. Запас хода в обоих случаях – 876 км. Сообщается, что аккумулятор можно заправить на 320 км всего за 10 минут при использовании сверхбыстрой зарядки.

Внешние изменения носят точечный характер. Можно заметить слегка измененную вставку под решетку радиатора и иные бампера. В остальном дизайн остался прежним. В салоне установлен фирменный информационно-развлекательный комплекс MBUX Hyperscreen с тремя экранами. Среди новых опций значится система steer by wire, а также подогреваемые ремни безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

