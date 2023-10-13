Mercedes-AMG GLA 45 S получил обновление

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кроссовер Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 2024 модельного года. Стоимость пока неизвестна. Предыдущая вариация оценивается от 88 820 евро (примерно 9 152 000 рублей)

Главные изменения в дизайне - иные бампера с воздухозаборниками и новая форма решетки радиатора с вертикальными хромированными элементами. Эмблема AMG теперь располагается на капоте. Как и прежде, автомобиль комплектуется 20- или 21-дюймовыми колесными дисками. В стандартной версии салон сделан с использованием искусственной кожи. Натуральная кожа остается опцией.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 421 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. Разгон до “сотни” займет 4,3 с. Максимальная скорость - 270 км/ч. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым “роботом”. Привод - полный.