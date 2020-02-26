Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2020

Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил очень мощный мотор

Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил очень мощный мотор
Автор фото: фирма-производитель

AMG-версия кроссовера Mercedes GLA 45 получила мощнейший четырехцилиндровый двигатель в мире

Компания Mercedes-Benz представила AMG-версию кроссовера GLA 45. Новинка комплектуется 2,0-литровым бензиновым мотором Affalterbach M139. Это мощнейший четырехцилиндровый двигатель в мире. Мощность агрегата составляет 387 л. с. и 480 Н·м крутящего момента.

Мотор работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic+. В оснащение автомобиля входит адаптивная подвеска AMG Ride Control с тремя вариантами настоек. Разгон до сотни у машины занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость — 250 км в час. Интересно, что для версии GLA 45 S мощность 2,0-литрового агрегата была повышена до 421 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч такая модификация кроссовера разгоняется за 4,3 секунды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLA45 S AMG 2021

Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил очень мощный мотор

26 февраля 2020

Mercedes-Benz уволит очень много сотрудников и оптимизирует производство

10 февраля 2020
Mercedes-Benz X-Class 2018

Mercedes «похоронит» X-Class

31 января 2020

Новый S-Class запечатлели без камуфляжа

30 января 2020
Mercedes-Benz V-Class 2015

Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны

28 января 2020

В Mercedes-Benz появится пластик из переработанных отходов

23 января 2020

 Новости Mercedes-Benz GLA-Class AMG

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 2018 вид спереди Тест драйв
26 февраля 2020

Volvo XC40
"Почему Volvo XC40 победил в конкурсе дамских симпатий"
Lexus ES - с какой стати lexus es 2019 старается за двоих
Тест драйв
24 февраля 2020

Lexus ES
"С какой стати Lexus ES старается за двоих"
Lexus RX - lexus rx 350 2020 гендерно-нейтральный
Тест драйв
21 февраля 2020

Lexus RX
"Гендерно-нейтральный"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 0 0