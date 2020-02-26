Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил очень мощный мотор

AMG-версия кроссовера Mercedes GLA 45 получила мощнейший четырехцилиндровый двигатель в мире

Компания Mercedes-Benz представила AMG-версию кроссовера GLA 45. Новинка комплектуется 2,0-литровым бензиновым мотором Affalterbach M139. Это мощнейший четырехцилиндровый двигатель в мире. Мощность агрегата составляет 387 л. с. и 480 Н·м крутящего момента.

Мотор работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic+. В оснащение автомобиля входит адаптивная подвеска AMG Ride Control с тремя вариантами настоек. Разгон до сотни у машины занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость — 250 км в час. Интересно, что для версии GLA 45 S мощность 2,0-литрового агрегата была повышена до 421 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч такая модификация кроссовера разгоняется за 4,3 секунды.