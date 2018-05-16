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16 май 2018

Brabus представил пакет доработок Mercedes-Benz X-класса

Brabus представил пакет доработок Mercedes-Benz X-класса
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brabus не оставляет без внимания ни одну модель Mercedes-Benz, даже если речь идет о такой утилитарной, пусть и премиум-класса, машине как пикап X-класса. В ателье говорят, что не ставили задачу сделать экстремальную машину, а пытались добавить X-классу практичности.

Мастера из Ботропа представили программу доработок пикапа. Он получил черную радиаторную решетку с эмблемой Brabus, светодиодные габариты внизу переднего бампера и поисковые светодиодные блоки на крыше кабины, которые активируются одновременно с включением дальнего света.

Также пикап получил 20-дюймовые колеса с асфальтовыми шинами, так что зачем тут поисковый свет остается только догадываться.

Естественно, не остался без внимания и двигатель пикапа. В Brabus предлагают поднять мощность 2,3-литрового турбодизеля Nissan с 190 до 221 л.с. Крутящий момент при этом вырастет с 450 до 510 Нм. После доработок время разгона до 100 км/ч у пикапа сокращается на три десятых до 11,5 секунд.

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При написании новости использовалась информация:
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