Mercedes-Benz не хочет выделяться

Немецкий концерн объявил о намерениях сократиь легковую линейку Mercedes-Benz. Под нож пустят несколько нишевых моделей, опирающихся на свои собственные платформы, не унифицированные с другими автомобилями марки. Такое решение позволит снизить сложность производства, оптимизировать расходы

«Мы пересматриваем портфель продуктов, это особенно важно в свете запланированного расширения линейки чистых электромобилей. [...] Идея — отказаться от части моделей, платформ, двигателей и компонентов. У нас слишком много одиночных платформ, мы хотим сократить их количество. В перспективе останутся универсальные, на которых мы будем строить автомобили разных типов и классов. Результаты [оптимизации] вы увидите очень скоро» - заявил изданию Autocar глава подразделения R&D Mercedes-Benz, Макрус Шефер.

Сейчас гамма легковых Mercedes-Benz насчитывает 45 моделей. Шефер не уточнил, какие именно автомобили уйдут в историю, но отметил, что на собственные, «одиночные» платформы опираются G-Class, SL-Class, AMG GT и S-Class.