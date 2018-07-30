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30 июл 2018

Mercedes-Benz представил свой самый маленький седан

Mercedes-Benz представил свой самый маленький седан
Автор фото: фирма-производитель

Седан Mercedes-Benz A-класса был показан еще в апреле на автосалоне в Пекине. Но тогда публике показали удлиненную версию машины с растянутой колесной базой. За пределы Китая она не попадет. Сейчас же рассекречена глобальная версия этой модели

Прежде всего, в Mercedes-Benz отметили, что седан не является заменой CLA, а лишь дополняет линейку моделей, построенных на модульной платформе MFA. Правда, седан получился даже короче – 4549 мм против 4640 мм у CLA. Зато он шире, выше, у него на 30 мм больше колесная база (2729 мм).

Дизайн седана схож и с хэтчбеком, и с CLA, но в Mercedes-Benz говорят, что новинка имеет наименьший коэффициент сопротивления среди седанов, всего 0,22. Для этого всю нижнюю часть машины прикрыли щитами, за радиаторной решеткой размещены автоматически закрывающиеся жалюзи, улучшающие аэродинамику.

Интерьер полностью позаимствован у хэтчбека. Седан получил мультимедийную систему MBUX нового поколения с 7- или 10,25-дюймовым экранами в зависимости от версии, а топовый вариант оснащается еще и полностью виртуальной приборной панелью.

На старте продаж седан А-класса будет доступен с бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л.с. (А200) и с турбодизелем мощностью 116 л.с. (А118d). Оба двигателя комплектуются только 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Публичная премьера седана А-класса состоится в начале сентября на автосалоне в Париже. Основным конкурентом новинки станет Audi A3 Sedan.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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