Mercedes-AMG нашла способ влюбить фанатов V8 в электрокары

Бренд, который десятилетиями ассоциировался с мощным и громким V8, теперь делает ставку на полностью электрический AMG GT 4 Door

Глава Mercedes-AMG Михаэль Шибе уверен, что компания уже поняла главную проблему электрических спорткаров. По его словам, покупателей невозможно убедить цифрами или рекламой. Такие автомобили нужно почувствовать лично. Именно поэтому AMG собирается сделать ставку на массовые тест-драйвы и масштабное обучение дилеров. В компании считают, что после поездки отношение к электрическим AMG меняется кардинально.

Шибе признает, что бренд внимательно следил за ошибками конкурентов и реакцией рынка последних лет. Особенно болезненным для AMG оказался опыт с четырехцилиндровым мотором у модели С63 и слабые продажи электрического EQE AMG. Однако руководство компании считает, что сможет удивить клиентов электрическим AMG GT 4 Door.

Электрокар получил батарею емкостью 106 кВт·ч и три электромотора (два спереди и один сзади). Привод – полный. Базовая версия GT55 имеет мощность 805 л.с. и 1800 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 2,4 секунды. Топовая модификация GT63 выдает уже 1153 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Такой AMG способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,0 секунды. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 300 км/ч. Заявленный максимальный запас хода – 700 км по циклу WLTP. Имеется поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 600 кВт, которая позволяет «заправиться» за 10 минут на 460 км запаса хода.

