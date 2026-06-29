Автомобильный портал Motorpage
29 июн 2026

Mercedes-Benz введет переработки, но платить за них не будет

Mercedes-Benz введет переработки, но платить за них не будет
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz продолжает искать способы сократить расходы на фоне ухудшения финансовых показателей. По данным немецких СМИ, автопроизводитель рассматривает переход с 35 часовой на 40 часовую рабочую неделю без дополнительной оплаты труда

Если инициатива будет реализована, сотрудники компании будут работать примерно на 260 часов в год больше, не получая за это дополнительной компенсации. Одновременно Mercedes, как сообщается, решил перенести выплату бонуса, который составляет 18% от месячной заработной платы. Изначально сотрудники должны были получить эти деньги в июле, однако теперь выплата ожидается только в следующем году. Решение затронет около 90 000 работников.

Подобные меры вызвали резкую реакцию со стороны профсоюза. Председатель производственного совета Эргун Люмали заявил, что подобный подход не поможет компании стать более конкурентоспособной. По его мнению, долгосрочный успех обеспечивают инновации, современные автомобили и квалифицированный персонал, а не увеличение рабочего времени без роста оплаты.

Необходимость жесткой экономии связана с непростой ситуацией, в которой оказался автопроизводитель. На результаты Mercedes продолжают влиять импортные тарифы, более слабый, чем ожидалось, спрос на электрокары и проблемы на китайском рынке.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-AMG нашла способ влюбить фанатов V8 в электрокары

22 мая 2026

Mercedes ограничил продажи бронированного S-Class Guard

19 мая 2026

AMG возвращает V8: новый мотор дебютирует уже в этом году

07 мая 2026

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

30 апреля 2026
Mercedes-Benz C-Class

Седан Mercedes-Benz C-Class получил электрическую версию: 489 л.с. и 762 км запаса хода

21 апреля 2026
Mercedes-Benz GLC

Электрический Mercedes-Benz GLC для Китая стал длиннее и мощнее

20 апреля 2026

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers ST9 - sollers st9 (2025) большой пикап и семейные ценности Тест драйв
29 июня 2026

Sollers ST9
"Большой пикап и семейные ценности"
TENET T8 - tenet t8 (2025) российская прописка, семь мест, полный привод
Тест драйв
22 июня 2026

TENET T8
"Российская прописка, семь мест, полный привод"
Lada Niva Sport - lada niva sport (2025) спортивный и внедорожный
Тест драйв
16 июня 2026

Lada Niva Sport
"Спортивный и внедорожный"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 2 7 9