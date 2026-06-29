Mercedes-Benz введет переработки, но платить за них не будет

Mercedes-Benz продолжает искать способы сократить расходы на фоне ухудшения финансовых показателей. По данным немецких СМИ, автопроизводитель рассматривает переход с 35 часовой на 40 часовую рабочую неделю без дополнительной оплаты труда

Если инициатива будет реализована, сотрудники компании будут работать примерно на 260 часов в год больше, не получая за это дополнительной компенсации. Одновременно Mercedes, как сообщается, решил перенести выплату бонуса, который составляет 18% от месячной заработной платы. Изначально сотрудники должны были получить эти деньги в июле, однако теперь выплата ожидается только в следующем году. Решение затронет около 90 000 работников.

Подобные меры вызвали резкую реакцию со стороны профсоюза. Председатель производственного совета Эргун Люмали заявил, что подобный подход не поможет компании стать более конкурентоспособной. По его мнению, долгосрочный успех обеспечивают инновации, современные автомобили и квалифицированный персонал, а не увеличение рабочего времени без роста оплаты.

Необходимость жесткой экономии связана с непростой ситуацией, в которой оказался автопроизводитель. На результаты Mercedes продолжают влиять импортные тарифы, более слабый, чем ожидалось, спрос на электрокары и проблемы на китайском рынке.

