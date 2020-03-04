В Brabus взялись за электрические Мерседесы

Придворное тюнинг-ателье немецкой марки замахнулось на серьезный, «взрослый» электромобиль — кроссовер Mercedes-Benz EQC

Да, до сих пор контора предпочитала иметь дело с машинами, оснащенными ДВС, хотя опыт доработки электромобилей у нее тоже есть — в 2014 и 2019 годах Brabus выпускал доработанные Smart в их электрических модификациях. Теперь же тюнеры занялись электрическим флагманом. С точки зрения экстерьера машина отличается от стандартного кроссовера решеткой радиатора с логотипом Brabus, а также спойлером — остальные элементы обвеса еще в стадии разработки.

Что же до технических характеристик, то специалисты Brabus смогли нарастить мощность двигателей Mercedes-Benz EQC с 408 до 422 л.с., а крутящий момент увеличить с 760 до 830 Нм. Благодаря этому время разгона до 100 км/ч у кроссовера сократилось с 5,1 до 4,9 секунды, а вот максимальная скорость не увеличилась и ограничена на уровне 180 км/ч.