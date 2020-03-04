Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2020

В Brabus взялись за электрические Мерседесы

В Brabus взялись за электрические Мерседесы
Автор фото: фирма-производитель

Придворное тюнинг-ателье немецкой марки замахнулось на серьезный, «взрослый» электромобиль — кроссовер Mercedes-Benz EQC

Да, до сих пор контора предпочитала иметь дело с машинами, оснащенными ДВС, хотя опыт доработки электромобилей у нее тоже есть — в 2014 и 2019 годах Brabus выпускал доработанные Smart в их электрических модификациях.  Теперь же  тюнеры занялись электрическим флагманом. С точки зрения экстерьера машина отличается от стандартного кроссовера решеткой радиатора с логотипом Brabus, а также спойлером — остальные элементы обвеса еще в стадии разработки.

Что же до технических характеристик, то специалисты Brabus смогли нарастить мощность двигателей Mercedes-Benz EQC с 408 до 422 л.с., а крутящий момент увеличить с 760 до 830 Нм. Благодаря этому время разгона до 100 км/ч у кроссовера сократилось с 5,1 до 4,9 секунды, а вот максимальная скорость не увеличилась и ограничена на уровне 180 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz EQA

Электрический Mercedes EQA замечен на тестах

26 февраля 2020
Mercedes-Benz GLA45 S AMG 2021

Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил очень мощный мотор

26 февраля 2020

Mercedes-Benz уволит очень много сотрудников и оптимизирует производство

10 февраля 2020
Mercedes-Benz X-Class 2018

Mercedes «похоронит» X-Class

31 января 2020

Новый S-Class запечатлели без камуфляжа

30 января 2020
Mercedes-Benz V-Class 2015

Mercedes-Benz отзывает в РФ опасные минивэны

28 января 2020

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее
Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 цифровая эволюция
Тест драйв
28 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Цифровая эволюция"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 5 4