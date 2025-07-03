Mitsubishi представила гибридный кроссовер Grandis

Компания Mitsubishi показала новый гибридный кроссовер Grandis. Модель представляет собой удлиненную и более вместительную альтернативу компактному ASX. Новый Grandis построен на архитектуре CMF-B и представляет собой переработанную версию кроссовера Renault Symbioz

Интересно, что название Grandis уже использовалось японской маркой. С 2003 по 2011 года его носил минивэн. В новом воплощении – это 5-местный гибридный кроссовер.

По дизайну новый Grandis похож на Renault Symbioz, но с рядом заметных изменений. Спереди появилась глянцевая решетка радиатора, а сзади преобразились фонари и дверца багажника. Также Grandis получил оригинальные 19-дюймовые диски. Но самым японским элементом во внешности автомобиля (этого даже не скрывают дизайнеры) стали эмблемы бренда Mitsubishi.

В салоне также не наблюдается серьезных отличий от французского кроссовера. Здесь есть мультимедийная система с 10,4-дюймовым экраном, панорамная крыша с электронным затемнением, электропривод багажника и широкий набор систем помощи водителю. Объем самого багажника составляет 566 литров.

Стандартная версия Grandis оснащена мягкой гибридной силовой установкой на базе 1,3-литрового турбомотора мощностью 138 л.с., который может сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым "роботом". Модификация подороже – это последовательный гибрид с атмосферным 1,8-литровым двигателем, двумя электромоторами и батареей на 1,4 кВт*ч. Суммарная мощность составляет 154 л.с. Обе версии имеют исключительно передний привод.