Рестайлинг Mitsubishi L200 - Игра на повышение

Рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 прибудет в Россию в 2019 году с внешностью имиджевого кроссовера и существенными новациями в инженерии и оснащении

Премьера обновленного пикапа Mitsubishi состоялась в торжественной обстановке на мероприятии в Бангкоке, где L200 представил лично генеральный директор марки Осаму Масуко. По его словам, эта стратегическая модель демонстрирует развитие идей, которые японская компания воплощает ровно 40 лет с момента выпуска своего первого пикапа. После ноябрьского старта продаж в Таиланде эта новинка появится на рынках АСЕАН, Океании, Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки, а в 2019 году дебютирует и в России.

Одним из главных героев презентации стал шеф-дизайнер Цунехиро Кунимото, использовавший для описания обновленного L200 слова «крепкий» и «могучий». Как пояс­нил Цунехиро Кунимото, рестайлинг выполнен в концепции «Скала». С одной стороны, она подчеркивает инженерные достижения, с другой – следует тренду на усиление презентабельности коммерческого транспорта.

Дизайн, однако, сулит владельцам не только эстетические бонусы. Так, новые блок-фары (адаптивные и полностью светодиодные на дорогих версиях) приподнялись вместе с линией капота на 100 мм и теперь лучше защищены от «обстрела» гравием на «пересеченке». Колесные арки с более резкими кромками могут принять 18-дюймовые колеса, в то время как для предшественника предусмотрен максимум 17-дюймовый вариант. Более компактные фонари отныне светодиодные во всех комплектациях, а задний бампер стал массивнее и прочнее.

Салон не изменился столь же кардинально, как экстерьер, но выглядит дороже и технологичнее. На центральном тоннеле и в дверях мягкие вставки, классический ручник может быть обшит кожей, но, пожалуй, главное изменение коснулось потолочной панели. Здесь появились дефлекторы вентиляции, направляющие воздух в перед­нюю и заднюю части салона. На консоли смонтировано сразу два слота USB и разъем HDMI, при помощи которого можно «отзеркалить» картинку смартфона на центральном дисплее. Линейка дисплеев прежняя, но вместо обычной камеры заднего вида для L200 предлагается система кругового обзора Multi Around Monitor, передающая видеоизображение с правого фланга, спереди и сзади, а также рисующая пикап с высоты птичьего полета.

Что же касается систем безопасности, то здесь осуществлен настоящий прорыв. Мало кто из конкурентов предлагает столь же солидный набор «телохранителей». Основные из них – системы предотвращения фронтальных столкновений (действуют на основе камеры и радаров и умеют обнаруживать пешеходов), контроля слепых зон, предупреждения о препятствиях сзади на парковке и опасности наезда сзади.

На российском рынке L200 будут по-прежнему предлагать исключительно с двухрядной кабиной и знакомыми 2,4-литровыми дизелями (на текущей версии они выдают 154 и 181 л.с.). Однако автомобиль станет экономичнее и тише благодаря новому 6-диапазонному «автомату» Aisin, который придет на смену 5-диапазонной трансмиссии. Сохранится также вариант с базовой 6-ступенчатой «механикой» и выбор из двух вариантов полного привода – подключаемого Easy Select (позволяет быстро переключаться между приводом на одну или две оси и предусматривает три режима работы «раздатки») и постоянного Super Select c жестко подключаемым передним мостом, задним блокируемым дифференциалом и понижающей передачей. В обеих системах полного привода появилась важная новация – режимы «гравий», «грязь/снег», «песок» и «камни», которые можно «тасовать» кнопкой на центральном тоннеле. Отдельной клавишей включается новая система помощи при спуске.

Кроме того, L200 получил увеличенные тормозные диски передних колес и перенастроенную подвеску. Спереди применены перекалиброванные амортизаторы и пружины, сзади – амортизаторы увеличенного объема и четырехлистовые рессоры с измененными характеристиками. После доработки шасси возросла плавность хода и сошли на нет вертикальные колебания кузова на дорожных неровностях.

Mitsubishi продолжит производство этого автомобиля на заводе в тайском Лаем Чабанге, который мы посетили в дни знакомства с обновленной моделью. Здесь пикап 2019 модельного года делают на одном конвейере с предшественником, который будут предлагать в России в течение нескольких месяцев после старта продаж преемника. Японская компания планирует поставлять модернизированную машину в 120 стран.