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21 фев 2019

Представлен новый Mitsubishi L200

Представлен новый Mitsubishi L200
Автор фото: фирма-производитель

В Москве состоялась российская премьера обновленного пикапа Mitsubishi L200. Хорошая новость: автомобиль получил новую внешность и ряд новых функций. Плохая новость: пикап подорожал

Теперь базовая стоимость пикапа составляет 2 069 000 рублей. Комплектаций всего пять, а верхний потолок цен составляет 2 702 000 рублей. Между тем, автоматическая трансмиссия доступна только в двух старших комплектациях. Если у вас нет, минимум, 2 498 000 рублей, то придется довольствоваться механической трансмиссией.

Техническая начинка практически не изменилась. Под капотом нового пикапа трудятся дизельный двигатель объемом 2,4 л и мощностью 154 и 181 л.с. Трансмиссий предлагается две: 6-ступенчатая механика и аналогичный автомат производства Aisin. Кстати, она пришла на смену более архаичной пятиступке.

Россия станет одним из первых рынков (после Таиланда), где будет реализовываться новый L200. Господин Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» отметил: «Для нас это стратегически важная модель и мы гордимся тем, что одними из первых, после Таиланда, запускаем ее продажи у себя. Новый L200 стал еще более выносливым, производительным и надежным. При этом внешне более привлекательным и комфортным, поэтому в России мы его запускаем под девизом «Новая форма силы». В целом, новая модель отличается значительными усовершенствованиями, востребованными как в сегменте коммерческого, так и для частного использования».

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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