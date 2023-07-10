Новые подробности о Mitsubishi L200 до презентации

Следующее поколение пикапа Mitsubishi L200 будет представлено 26 июля

Однако для подогрева интереса к презентации, компания показа небольшой тизер-ролик, который демонстрирует динамику езды автомобиля по бездорожью.

Отметим, что в мире данный пикап известен под названием Triton, а рестайлинг актуального пятого поколения выпускается с 2019 года. Новинка получит дизельный мотор 4N16 объемом 2,4 л., а также, возможно, гибридный мотор. Производство обновленного Mitsubishi Triton запустят на заводе в Таиланде ближе к концу этого года.