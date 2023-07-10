Автомобильный портал Motorpage
10 июл 2023

Новые подробности о Mitsubishi L200 до презентации

Новые подробности о Mitsubishi L200 до презентации

Следующее поколение пикапа Mitsubishi L200 будет представлено 26 июля

Однако для подогрева интереса к презентации, компания показа небольшой тизер-ролик, который демонстрирует динамику езды автомобиля по бездорожью.

Отметим, что в мире данный пикап известен под названием Triton, а рестайлинг актуального пятого поколения выпускается с 2019 года. Новинка получит дизельный мотор 4N16 объемом 2,4 л., а также, возможно, гибридный мотор. Производство обновленного Mitsubishi Triton запустят на заводе в Таиланде ближе к концу этого года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi L200 2020

Представлен новый Mitsubishi L200

21 февраля 2019

Новый Mitsubishi L200 представлен в Бангкоке

09 ноября 2018
Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 получил «черную» версию

24 мая 2018
Mitsubishi L200 Barbarian 2017

Mitsubishi запустила программу спецверсий своих моделей

06 февраля 2018
Mitsubishi L200 2017

В России появился новый Mitsubishi L200

15 марта 2017

Mitsubishi начала масштабный отзыв своих автомобилей в России

21 сентября 2016

 Новости Mitsubishi L200

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола» Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя»
Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 3 9