Российское отделение Mitsubishi решило подогреть интерес к пикапу L200 выведя на наш рынок ограниченную спецсерию под названием Black line.

Как уже понятно из названия, пикап получил множество элементов отделки черного цвета. Кузов, радиаторная решетка, расширители колесных арок, 17-дюймовые легкосплавные колеса, корпуса зеркал и бамперы с подножками здесь окрашены в черный.

Спецверсия получили дневные светодиодные ходовые огни, биксеноновые фары, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Версия Black line будет доступна только в комплектации Intense с дизельным двигателем объемом 2,4 л (154 л.с.) с механической коробкой передач и фирменной системой полного привода Super Select 4WD. Обойдется такой вариант в 2 242 000 рублей, что на 92 010 рублей дороже обычного варианта пикапа в аналогичной комплектации.