Представлен новый Mitsubishi L200

Японская компания Mitsubishi представила следующее поколение пикапа Triton. В России автомобиль больше известен под именем L200

Обновленный Triton получил дизайн передней части в стиле Airtrek 2022. Крупная решетка радиатора и головные фары визуально соединяются в форме буквы Х. Интерьер полностью оригинальный и выделяется своей практичностью. Габариты автомобиля составляют: 5360 х 1930 х 1815 мм., а колесная база - 3130 мм. Как отмечает производитель, жесткость кузова увеличилась на 60%, благодаря использованию высокопрочной стали в конструкции.

Mitsubishi Triton получит дизельную “турбочетверку” объемом 2,4 л. Мощность зависит от комплектации. В базе - 150 л.с. и 330 Нм. В версии подороже - 184 л.с. и 430 Нм. В флагманском исполнении - 204 л.с.и 470 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или 6-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.