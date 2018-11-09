Новый Mitsubishi L200 представлен в Бангкоке

Презентация прошла совсем недавно. Уже сейчас мы можем рассказать о некоторых технических подробностях новинки. Важно отметить, что новый L200 приедет и в Россию, однако не раньше следующего года

Почему Бангкок. Все просто - это один из первоочередных рынков по продажам L200, в принципе. Наверняка новая модель только укрепит это положение. Сразу отметим, что у L200 кардинально переработали дизайн. Теперь автомобиль выглядит собранно, даже в чем-то монументально. Неудивительно, что дизайнерский концепт носит название «Скала». Интерьер также обновился, хотя стилистически и остался прежним: новый руль, новая панель приборов - вот по большому счету и все изменения. Визуально изменился пластик - он стал выглядеть солиднее, хотя фактура так и осталось простецкой.

С технической точки зрения присутствует несколько важных изменений. Во-первых, появилась новая автоматическая коробка - 6-ступенчатый Aisin, который заменил прежнюю пятиступку. Во-вторых, изменилась система полного привода. Младше комплектации будут оснащаться традиционным Easy-Select - обычным парт-тайм, с жестким подключением передка и понижающей передачей. Другое дело - дорогие исполнения. Здесь уже будет установлен продвинутый Super-Select с возможностью движения на заднем или полном приводе по желанию водителя, блокировкой центрального дифференциала и понижайкой в раздатке. К обеим системам будут добавлены внедорожные ассистенты, с контролем скорости на спуске и различными режимами передвижения по разным покрытиям.