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9 ноя 2018

Новый Mitsubishi L200 представлен в Бангкоке

Новый Mitsubishi L200 представлен в Бангкоке
Автор фото: фирма-производитель

Презентация прошла совсем недавно. Уже сейчас мы можем рассказать о некоторых технических подробностях новинки. Важно отметить, что новый L200 приедет и в Россию, однако не раньше следующего года

Почему Бангкок. Все просто - это один из первоочередных рынков по продажам L200, в принципе. Наверняка новая модель только укрепит это положение. Сразу отметим, что у L200 кардинально переработали дизайн. Теперь автомобиль выглядит собранно, даже в чем-то монументально. Неудивительно, что дизайнерский концепт носит название «Скала». Интерьер также обновился, хотя стилистически и остался прежним: новый руль, новая панель приборов - вот по большому счету и все изменения. Визуально изменился пластик - он стал выглядеть солиднее, хотя фактура так и осталось простецкой.

С технической точки зрения присутствует несколько важных изменений. Во-первых, появилась новая автоматическая коробка - 6-ступенчатый Aisin, который заменил прежнюю пятиступку. Во-вторых, изменилась система полного привода. Младше комплектации будут оснащаться традиционным  Easy-Select - обычным парт-тайм, с жестким подключением передка и понижающей передачей. Другое дело - дорогие исполнения. Здесь уже будет установлен  продвинутый Super-Select с возможностью движения на заднем или полном приводе по желанию водителя, блокировкой центрального дифференциала и понижайкой в раздатке. К обеим системам будут добавлены внедорожные ассистенты, с контролем скорости на спуске и различными режимами передвижения по разным покрытиям.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor, Mitsubishi

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