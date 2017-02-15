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15 фев 2017

Mitsubishi продал последний Lancer Evolution в России

Mitsubishi продал последний Lancer Evolution в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Mitsubishi сообщает о полном прекращении продаж «заряженного» седана Lancer Evolution на российском авторынке.

Как сообщили официальные представители компании, последний доступный на первичном авторынке в России седан наше своего нового владельца. Новых поставок этой модели на территорию РФ больше не предвидится и теперь Mitsubishi Lancer Evolution десятого поколения можно будет приобрести только на вторичном рынке.

Напомним, что «горячий» японский седан предлагался российским клиентам компании с турбированным четырехцилиндровым силовым агрегатом с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей в 295 л.с. (366 Нм). В паре с ним, в зависимости от комплектации, могли работать шестиступенчатые механическая КПП или роботизированная КПП с системой двойного сцепления. Последний из таких автомобилей, проданных в России, был выполнен в красной цветовой схеме.

Стоит отметить, что прямого «наследника» у этой модели не будет. Руководство японского автопроизводителя решило, что целесообразнее будет выпустить «заряженный» кроссовер с гибридной силовой установкой. Предполагается, что новый кроссовер будет построен с применением ряда технологических решений, использованных в гоночном внедорожнике MiEV Evolution. Кроме того, многие эксперты полагают, что новинка будет оснащаться системой полного привода Super All Wheel Control.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, Мотор, Автостат

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