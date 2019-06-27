Mitsubishi вернет Lancer Evolution

Компания Mitsubishi Motors планирует возобновить производство культовой модели Lancer Evolution. Если одиннадцатое поколение все же запустят в производство, то автомобиль будут собирать на платформе «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS

Новинка станет совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным издания Autocar, в качестве силовой установки седан получит двухлитровый бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию. Систему полного привода Mitsubishi разработает специально для модели на основе фирменной S-AWC, которая оценивает угловую скорость автомобиля и корректирует избыточную или недостаточную поворачиваемость.

Пока точных данных о старте производства одиннадцатого поколения Evolution нет, но ожидается, что новый седан может появиться на рынке не раньше, чем через три года. В семействе должна появиться еще версия в кузове хэтчбек.