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25 июн 2021

В Mitsubishi заявили о возможности возрождения Lancer Evolution

В Mitsubishi заявили о возможности возрождения Lancer Evolution
Автор фото: фирма-производитель

Руководство марки признает, что фанаты ждут данную модель, но все не так однозначно

Главной загвоздкой на пути возрождения автомобиля является экономика. Дело в том, что предыдущий год, по словам главы компании Такао Като, Mitsubishi закрыл с большим дефицитом. Автопроизводителю нужно время на восстановление. Именно оно является залогом появления новых моделей.

Так что слухи о возрождении  EVO, которые возникли на фоне на фоне возрождения спортивного подразделения Mitsubishi Ralliart, остаются неподтвержденными, хотя и опровержения никто не подавал, так что надежды еще теплятся. Напомним, что последний Lancer Evolution сошел с конвейера в 2016 году. Прощальный тираж модели составил немногим больше полутора тысяч экземпляров, каждый из которых является настоящей жемчужиной.

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