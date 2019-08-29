Mitsubishi Lancer EVO будет возрождён

Японские СМИ заявляют, что сбрасывать модель со счетов не стоит, однако, стоит приготовиться к кардинальным переменам, смене форм-фактора, например

Плачьте, новый Mitsubishi Evo впервые станет кроссовером. Это далеко не новость: еще в 2017 году на автосалоне в Токио был представлен концепт Mitsubishi e-Evolution, который выполнен в виде электрического «паркетника». Автомобиль предполагалось оснащать тремя электромоторами: одним на передней оси, двумя — на задней.

Собственно, издание Best Car подтвердило, что автомобиль будет полностью электрическим, правда относительно дизайна было высказано предположение, что автомобиль будет придерживаться консервативного стиля с привычными пропорциями кузова. Также были названы примерные сроки дебюта модели- декабрь 2020 года.