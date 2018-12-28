Новые Outlander cгорят

Японский концерн Mitsubishi объявляет отзывную компанию в отношении модели Outlander. Под нее попало почти пять тысяч автомобилей. Причиной стало возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ, что, в худшем случае, может привести к возгоранию

На сервис придется отправиться машинам, которые были куплены с марта по август текущего года. Кстати, отзыв носит добровольный характер. Однако если вы все же решили посетить сервис, то там вам проведут диагностику аккумуляторной батареи с последующей заменой, если это необходимо, минусового кабеля.

Традиционно узнать о том, попадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно из списка VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. Напомним, что это уже не первая отзывная кампания Mitsubishi за этот год. В конце ноября было объявлено об отзыве 63,4 тысячи «Аутлендеров» из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. До этого в ремонт пришлось отправиться 145 тысячам кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX.