Новый Mitsubishi Outlander признан одной из самых безопасных машин

Кроссовер Mitsubishi Outlander нового, четвертого поколения завоевал высшую оценку за безопасность от Страхового института дорожной безопасности США

Что это означает? Все просто – эксперты признали, что у автомобиля есть прекрасный набор пассивных систем безопасности (речь идет про силовой каркас кузова, комплект подушек безопасности и так далее). Более того кроссовер обладает солидным комплексом превентивной безопасности вроде систем предотвращения столкновений.

В целом, чтобы пройти это серьезное испытание Mitsubishi Outlander пришлось выдержать шесть серьезных краш-тестов. Самый строгий из них – фронтальный удар с малым 25-процентным перекрытием. Напомним, что новый японский кроссовер простроен на платформе Renault-Nissan CMF-C/D, то есть является ближайшим родственником Nissan X-Trail.