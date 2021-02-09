Mitsubishi запустил производство нового Outlander

При всем при этом машину еще даже не представили публике. Впрочем, это и не требуется, так как и так понятно, как она будет выглядеть

Но, пока что остановимся на теме сборки. Сам процесс происходит в Японии, а первой страной куда отправятся автомобили станут Штаты. К слову, потерпеть до презентации осталось совсем немного – всего неделю. Ждем шестнадцатого февраля, когда нам откроют все тайны.

Впрочем, и их особо нет. Например, внешность машины практически полностью повторяет концепт Engelberg Tourer, который представили в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Моторы тоже известны – по предварительным данным их будет два. Первый – атмосферник 2.5 на 180 лошадиных сил. Второй - гибрид на базе двухлитрового агрегата. Общая мощность силовой установки пока неизвестна.