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9 фев 2021

Mitsubishi запустил производство нового Outlander

Mitsubishi запустил производство нового Outlander
Автор фото: фирма-производитель

При всем при этом  машину еще даже не представили публике. Впрочем, это и не требуется, так как и так понятно, как она будет выглядеть

Но, пока что остановимся на теме сборки. Сам процесс происходит в Японии, а первой страной куда отправятся автомобили станут Штаты. К слову, потерпеть до презентации осталось совсем немного – всего неделю. Ждем шестнадцатого февраля, когда нам откроют все тайны.

Впрочем, и их особо нет. Например, внешность машины практически полностью повторяет концепт Engelberg Tourer, который представили в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Моторы тоже известны – по предварительным данным их будет два. Первый – атмосферник 2.5 на 180 лошадиных сил. Второй - гибрид на базе двухлитрового агрегата. Общая мощность силовой установки пока неизвестна.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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