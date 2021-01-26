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26 янв 2021

Новый Mitsubishi Outlander будет выделяться полным приводом

Новый Mitsubishi Outlander будет выделяться полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

16 февраля нам представят новое поколение популярного кроссовера, который будет иметь несколько отличительных черт. Мы сейчас говорим не о внешности, а о технологиях!

Главная особенность машины, некая секретная система полного привода, недаром на тизерном ролике машину представили в окружении грязевых пейзажей. К сожалению, информации по ней нет никакой, кроме хвалебной цитаты главного инженера проекта Кентаро Хонда. «Мы использовали все накопленные нами знания о вождении по дорогам и бездорожью из много-летнего опыта участия в ралли-гонках и применили их для усовер¬шенство¬вания новой платформы нашей системы Super All-Wheel Control. Мы также специально разра¬ботали новый селектор режимов движения, чтобы обеспечить уверенное вождение в любое время и в любых погодных условиях».

По неофициальным данным, новая версия системы полного привода S-AWC разрабатывалась с учетом гоночного опыта компании. К слову, насчет этого можно тоже строить догадки, неужели в Mitsubishi  решили обратиться к своему славному раллийному прошлому? Что касается остальных характеристик, то ни моторы, ни даже платформа официально не подтверждены. Есть предположение, что новый Outlander разделит платформу с Nissan X-Trail.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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