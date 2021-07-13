Российский Mitsubishi Outlander получил обновление

К сожалению, это не новое поколение, а просто рестайлинг, причем практически незаметный – чуть штрихов во внешности, чуть штрихов в интерьере

Ладно, давайте рассмотрим все поподробнее – начнем с решетки радиатора. Ранее она окрашивалась в цвет, теперь же у нас «богатый» черный хром! Противотуманные фары обзавелись интересным обрамлением. Рейлинги теперь преисполнены черным колером. Так, с внешностью разобрались, теперь переходим к интерьеру.

Тут изменений тоже немного – новый материал обивки. Отныне в комплектациях Instyle и Ultimate сиденья имеют комбинированную обтяжку — основная часть из ткани с фактурой замши, боковины — из искусственной кожи. Мультимедийную систему тоже «подтянули» - теперь она может проигрывать видеофайлы с флешки. Последнее, что хочется отметить, так это «перетряхивание» опций - электропривод крышки багажного отделения стал доступен, начиная с комплектации Instyle, а органайзер с тремя отсеками в багажнике — c исполнения Invite. Конечно, это пустячки, но приятные. К слову, по технической части машина не изменилась вовсе.