Представлен новый Mitsubishi Outlander

C 2012 модель не претерпевала каких-либо серьезных изменений и вот, наконец, это свершилось!

Да, как и указывалось ранее, новинка практически полностью повторяет концепт. Духа старого Outlander нет совсем - теперь здесь преобладают нотки нового L200 и Pajero Sport. В основном, это проявляется в исполнении передней части, а конкретнее в области оптики бамперов.

Технически же перед нами Nissan X-Trail. Да, не удивляйтесь, оба автомобиля делят франко-японскую тележку CMF-C/D, так что их можно считать побратимами. Взять, к примеру, мотор 2.5 – это такой же двигатель, который устанавливается и на, уже упомянутый, X-Trail. Отдача 185 лошадиных сил. Пару ему составляют вариатор и система полного привода.