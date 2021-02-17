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17 фев 2021

Представлен новый Mitsubishi Outlander

Представлен новый Mitsubishi Outlander
Автор фото: фирма-производитель

C 2012 модель не претерпевала каких-либо серьезных изменений и вот, наконец, это свершилось!

Да, как и указывалось ранее,  новинка практически полностью повторяет концепт.  Духа старого Outlander нет совсем -  теперь здесь преобладают нотки нового L200 и Pajero Sport. В основном, это проявляется в исполнении передней части, а конкретнее в области оптики  бамперов.

Технически же перед нами Nissan X-Trail. Да, не удивляйтесь, оба автомобиля делят  франко-японскую тележку CMF-C/D, так что их можно считать побратимами.  Взять, к примеру, мотор 2.5 – это такой же двигатель, который устанавливается и на, уже упомянутый, X-Trail. Отдача 185 лошадиных сил. Пару ему составляют вариатор и система полного привода.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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