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16 апр 2018

Mitsubishi Pajero: конец близок

Mitsubishi Pajero: конец близок
Автор фото: фирма-производитель

Еще несколько лет компания Mitsubishi объявила о том, что нынешнее поколение внедорожника Pajero будет последним и вскоре его продажи прекратятся. И вот сейчас процесс был запущен.

Первым рынком, где Pajero представлен, но вскоре исчезнет стала Германия. Там дилеры получили 1000 машин спецсерии Final Edition, доступную в 3- и 5-дверных вариантах. Короткая версия создана на базе самой дешевой комплектации Base, но вдобавок она получила 18-дюймовые колеса, систему автоматического торможения, круиз-контроль, защиту днища и ряд комфортных опций.

А пятидверный вариант, наоборот, создан на базе топовой комплектации. Здесь 20-дюймовые колеса, защита моторного отсека, «тонированная» оптика и отделка салона алюминиевыми вставками.

Вне зависимости от кузова все машины прощальной серии оснащены 3,2-литровым дизельным двигателем  мощностью 190 л.с. и «автоматом».

Последний трехдверный Mitsubishi Pajero сошел с конвейера японского завода компании еще в феврале этого года. Пятидверные версии пока продолжают собирать, но им осталось недолго: их Mitsubishi прекратит делать в конце этого – начале следующего года.

Российское отделение компании прекратило закупки внедорожника, потому желающим приобрести Pajero стоит поспешить к дилерам, которые создали небольшие складские запасы.

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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