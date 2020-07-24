Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero. Теперь окончательно

Mitsubishi Motors в 2021 году окончательно прекратит производство внедорожника Mitsubishi Pajero

Еще в апреле 2019 года японский офис компании представил финальную версию Pajero Final Edition, которая продавалась лишь на внутреннем рынке. А в октябре в Россию завезли последнюю партию легендарной модели. Пока Pajero еще выпускается на экспорт, но спрос продолжает падать. В связи с этим в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить производство внедорожника с целью оптимизации.

При этом компания не только остановит сборку Pajero, но и полностью закроет дочернее предприятие Pajero Manufacturing в префектуре Гифу. Сегодня завод производит также кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год предприятие выпускает порядка 63 тысяч автомобилей, что составляет 10% общих мощностей концерна. После полного закрытия фабрики сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании. Будет ли у Pajero преемник — пока неясно. Даже в относительно спокойные предыдущие годы Mitsubishi не анонсировала планов относительно следующего поколения