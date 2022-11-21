Взгляните на уникальный Mitsubishi Pajero

Заряженные внедорожники – это явление характерно для продукции американских автопроизводителей. Да и появилось оно сравнительно недавно, когда инженеры стали устанавливать мощные двигатели по типу V8 Hemi

Впрочем, мало кто знает, что в девяностых годах японцы тоже строили «заряженные» внедорожники, только доработки там были серьезнее.

Яркий пример – Pajero Evolution. Знающие люди скажут – ведь был же Lancer Evolution и будут правы. Но тот болид будет из другой оперы. Нашу версию Pajero построили в рамках омологационных мероприятий перед ралли Дакар 1998 года — всего было выпущено около 2,5 тысячи автомобилей.

Доработки здесь существенные – подвеска стала полностью независимой, а под капотом расположился 265-сильный мотор V6. К слову, такой же автомобиль «всплыл» недавно на одном из аукционов в США – его уникальность еще в том, что в качестве коробки передач там используется «механика» - а это достаточно редкий случай.

