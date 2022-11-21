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21 ноя 2022

Взгляните на уникальный Mitsubishi Pajero

Взгляните на уникальный Mitsubishi Pajero

Заряженные внедорожники – это явление характерно для продукции американских автопроизводителей. Да и появилось оно сравнительно недавно, когда инженеры стали устанавливать мощные двигатели  по типу V8 Hemi

Впрочем, мало кто знает, что в девяностых годах японцы тоже строили «заряженные» внедорожники, только доработки там были серьезнее.

Яркий пример – Pajero Evolution. Знающие люди скажут – ведь был же Lancer Evolution и будут правы. Но тот болид  будет из другой оперы. Нашу версию Pajero  построили в рамках омологационных мероприятий перед ралли Дакар 1998 года — всего было выпущено около 2,5 тысячи автомобилей.

Доработки здесь существенные – подвеска стала полностью независимой, а под капотом расположился 265-сильный мотор V6. К слову, такой же автомобиль «всплыл» недавно на одном из аукционов в США – его уникальность еще в том, что в качестве коробки передач там используется «механика»  -  а это достаточно редкий случай.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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