Mitsubishi Pajero возродят в виде гибрида

Стало известно, что японская компания Mitsubishi планирует возродить кроссовер Pajero в виде гибрида. Выйти на рынок новинка должна в 2027 году

Из отчета компании следует, что попытки сконструировать новый Pajero вокруг лестничной рамы модели Triton не увенчались успехом. В связи с этим, было решено перенести будущий автомобиль на платформу альянса Renault Nissan Mitsubishi, которая ляжет в основу нового Outlander. Поскольку она предназначена для электрифицированных автомобилей, новый Pajero, вероятнее всего, получит гибридную силовую установку PHEV.

О технических характеристиках пока рано говорить, но можно предположить, что автомобиль получит 2,4-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель от Outlander и систему полного привода S-AWC. Ожидается, гибридный Pajero как и прежде, будет больше своего собрата: длина примерно 4900 мм., ширина - 1850 мм., а высота - 1900 мм.