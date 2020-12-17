Mitsubishi отзывает российские автомобили

На ремонтные работы отправляются шестьсот внедорожников Pajero. Дефект обнаружился в передней подвеске

Поподробнее про дефект. У отзываемых машин может быть поврежден правый нижний рычаг передней подвески, что приведет к неустойчивому поведению машины. В сервисах же рычаг будет поменян.

Что до самих машин, то ими являются внедорожники Pajero, выпущенные с 2017 по 2020 год. Автопроизводитель уведомит владельцев о необходимости посещения сервиса. Можно проверить необходимость и самому – зайти на сайт Росстандарта и вбить в поисковик Vin-номер своего автомобиля.