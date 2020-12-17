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17 дек 2020

Mitsubishi отзывает российские автомобили

Mitsubishi отзывает российские автомобили
Автор фото: фирма-производитель

На ремонтные работы отправляются шестьсот внедорожников Pajero. Дефект обнаружился в передней подвеске

Поподробнее про дефект.  У отзываемых машин может быть поврежден правый нижний рычаг передней подвески, что приведет к неустойчивому поведению машины.  В сервисах же рычаг будет поменян.

Что до самих машин, то ими являются внедорожники Pajero, выпущенные с 2017 по 2020 год. Автопроизводитель уведомит владельцев о необходимости посещения сервиса. Можно проверить необходимость и самому – зайти на сайт Росстандарта и вбить в поисковик Vin-номер своего автомобиля. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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