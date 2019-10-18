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18 окт 2019

Прощаемся с Pajero

Прощаемся с Pajero
Автор фото: фирма-производитель

Да друзья, как говорится, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Нынешнее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Pajero завершает действие в конце 2019 года, и производитель не намеревается его продлевать

Модель уходит на покой в принципе, так как В Японии представили прощальную версию Pajero Final Edition для внутреннего рынка еще в апреле. а планов проявлению нового поколения автомобиля производитель не озвучил.

Напомним, что на нашем рынке внедорожник предлагался  только со 174-сильным бензиновым мотором объемом 3,0 литра. Между тем, Mitsubishi Pajero четвертого поколения производится с 2006 года. По итогам 2018-го в России было продано менее тысячи таких машин, доля модели в сбыте Mitsubishi не превышает 3%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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